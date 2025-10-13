Академия кинематографии объявила лонг-лист «Золотого орла»

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист «Золотого орла» за 2025 год, в номинацию «Лучший игровой фильм» вошли 40 картин. Лонг-лист опубликован на сайте академии.
Конкурс проводится в 23 номинациях. В числе фильмов, вошедших в категорию «Лучший игровой фильм», — «Август» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев), «В списках не значился» (реж. Сергей Коротаев), «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», (реж. Игорь Волошин), «Семь дней Петра Семеныча» (реж. Тигран Кеосаян).
В номинацию «Лучший телевизионный сериал» вошли 20 проектов, в том числе «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского и «Павел. Первый и последний» Александра Котта. 30 проектов вошли в список «Лучших онлайн-проектов». Среди них: «Аутсорс», «Ландыши», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Плевако», «Подслушано в Рыбинске».
В номинацию «Лучшая режиссерская работа» вошли 23 режиссера, в том числе Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Илья Учитель, Сергей Коротаев, Максим Бриус, Константин Буслов, Николай Лебедев, Антон Маслов, Роман Михайлов, Феликс Умаров и Александр Котт.
ХХIV Торжественная Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».
О премии
Ежегодная премия «Золотой орел» — национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия вручается с 2002 года.