Академия кинематографии объявила лонг-лист «Золотого орла»

Церемония состоится 30 января 2026 года
«Золотой орел»
«Золотой орел»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист «Золотого орла» за 2025 год, в номинацию «Лучший игровой фильм» вошли 40 картин. Лонг-лист опубликован на сайте академии.

Конкурс проводится в 23 номинациях. В числе фильмов, вошедших в категорию «Лучший игровой фильм», — «Август» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев), «В списках не значился» (реж. Сергей Коротаев), «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», (реж. Игорь Волошин), «Семь дней Петра Семеныча» (реж. Тигран Кеосаян).

Кадр со съемок фильма «Август»
Кадр со съемок фильма «Август»

В номинацию «Лучший телевизионный сериал» вошли 20 проектов, в том числе «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского и «Павел. Первый и последний» Александра Котта. 30 проектов вошли в список «Лучших онлайн-проектов». Среди них: «Аутсорс», «Ландыши», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Плевако», «Подслушано в Рыбинске».

Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

В номинацию «Лучшая режиссерская работа» вошли 23 режиссера, в том числе Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Илья Учитель, Сергей Коротаев, Максим Бриус, Константин Буслов, Николай Лебедев, Антон Маслов, Роман Михайлов, Феликс Умаров и Александр Котт.

ХХIV Торжественная Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

О премии

Ежегодная премия «Золотой орел» — национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия вручается с 2002 года.