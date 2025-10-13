Академия кинематографии объявила лонг-лист «Золотого орла»

Ежегодная премия «Золотой орел» — национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия вручается с 2002 года.