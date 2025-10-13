Ричмонд
Вуди Аллен трогательно рассказал, как влюбился в Дайан Китон

Культовый режиссер поделился теплыми воспоминаниями о романе с ушедшей из жизни Дайан Китон, заявив, что начал снимать кино ради нее
Кадр из фильма «Энни Холл»Источник: Legion-Media

Вуди Аллен написал проникновенное эссе, посвященное Дайан Китон, ушедшей из жизни 11 октября в возрасте 79-ти лет.

Режиссер вспомнил первую встречу с Китон на прослушивании для своего бродвейского спектакля «Сыграй это еще раз, Сэм!» в 1969 году.

«Если бы Гекльберри Финн был красивой молодой женщиной, то он был бы Китон», — так режиссер описал свои первые ощущения от знакомства с Дайан.

Кадр из фильма «Энни Холл»

Однако в первые дни репетиций режиссер и актриса с трудом находили общий язык.

«Она была застенчивой, я был застенчивым, а двум застенчивым людям бывает довольно скучно», — признался Аллен в своей статье, опубликованной в издании The Free Press.

Но однажды, после короткого совместного обеда, все изменилось. «Она была такой обаятельной, такой красивой, такой волшебной, что я засомневался в своем рассудке. Я подумал: неужели я так быстро влюбился?», — вспомнил Аллен.

К выходу спектакля между Вуди Алленом и Дайан Китон завязались романтические отношения. По словам режиссера, он начал снимать свои фильмы только для одного зрителя, которым была Дайан Китон.

Постановщик признался, что в то время не читал ни одной рецензии на свои фильмы или постановки. Его волновало только то, что о них скажет его муза.

Кадр из фильма «Сыграй это еще раз, Сэм!»

«Мы провели вместе несколько замечательных лет, но в конце концов оба двинулись дальше. А почему мы расстались, могут понять только Бог и Фрейд», — иронично отметил Вуди Аллен.

Дайан Китон умерла на 80-м году жизни. Она была звездой восьми из более чем пятидесяти фильмов Вуди Аллена, среди которых «Сыграй это еще раз, Сэм!», «Любовь и смерть», «Манхэттен». За роль в ленте «Энни Холл» Дайан Китон получила премию «Оскар».