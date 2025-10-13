Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в юбке и топе с вырезом на спине

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, продемонстрировала фигуру в топе с голой спиной. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость показала кадры, сделанные во время Недели моды в Париже. На одном из фото модель предстала в белом костюме, который состоял из топа с вырезом на спине и юбки. Манекенщица также надела черные туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Образ звезды дополнила кожаная сумка. Ей собрали волосы в низкий пучок и сделали макияж.
В начале октября звезда выложила в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в белом облегающем боди с длинными рукавами и бежевых туфлях на каблуках. При этом супермодель не стала надевать штаны. Манекенщица позировала с уложенными в локоны волосами. Звезда подиумов была запечатлена в фотостудии.
