44-летняя Натали Портман появилась на премьере в мини-юбке

Актриса Натали Портман вышла в свет

Голливудская актриса Натали Портман показала фигуру в мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Софи Мас, Уго Бьенвеню, Натали Портман и Феликс де Живри на премьере фильма «Арко»
Софи Мас, Уго Бьенвеню, Натали Портман и Феликс де Живри на премьере фильма «Арко»Источник: Legion-Media.ru

44-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Арко», которая прошла 12 октября в Париже. Актриса выбрала для закрытого мероприятия серый джемпер с отделкой лентами, джиновую мини-юбку и черные туфли на каблуках. Артистке уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с коричневыми тенями и помадой.

В июне звезду засняли на свидании с французским музыкантом Танги Дестейблом в Париже. Актриса была одета в белый топ, джинсовую юбку и черный пиджак. На одной из фотографий пару можно было увидеть держащимися за руки.

Ранее в сети восхитились внешностью Натали Портман на фото в мини-шортах.