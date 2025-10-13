Развод — слово, которое в Голливуде звучит почти как «премьера». Здесь расставания случаются чаще, чем новые роли, а скандалы могут длиться годами. Но есть те, кто смог разрушить этот стереотип, — звезды, которым удалось остаться друзьями после развода. Они не делят имущество и детей, не устраивают публичных скандалов и доказывают, что любовь может закончиться, но уважение и теплые отношения — нет.