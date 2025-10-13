Съемки фильма «Папины дочки. Мама вернулась» (рабочее название — «Папины дочки. В кино») проходили в Кисловодске и Москве с 31 мая по конец июля 2025 года. Для работы выбрали живописные локации Кавказа — в кадре можно будет увидеть гору Кольцо, Лермонтовскую скалу, национальный парк, въездную стелу с надписью «Кисловодск» и скульптуру Чебурашки. Финальные сцены снимали в старинной усадьбе XVI века, окруженной липовым парком. На ее территории расположены беседки, фонтаны, отели, часовня, оранжерея, пасека и конюшня — все эти детали, по задумке создателей, должны добавить фильму атмосферности и уюта.