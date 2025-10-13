Полнометражный фильм «Папины дочки. Мама вернулась» продолжает историю семьи Васильевых. По сюжету они отправляются в путешествие на Кавказ, где спокойный отдых быстро превращается в череду веселых и трогательных приключений. В статье расскажем, когда выйдет фильм, как проходили съемки, кто сыграл главные роли и чего ждать от новой комедии.
Известно ли, когда выйдет фильм «Папины дочки. Мама вернулась»
Премьера фильма «Папины дочки. Мама вернулась» запланирована на 30 октября 2025 года. Картина выйдет в российский прокат и станет полнометражным продолжением популярного сериала. Режиссером выступил Анатолий Колиев, ранее работавший над проектом «Папины дочки. Новые». Фильм снят в жанре семейной комедии, а в центре сюжета — новые приключения семьи Васильевых, знакомой зрителям по полюбившемуся телесериалу.
Где снимали фильм «Папины дочки. Мама вернулась»
Съемки фильма «Папины дочки. Мама вернулась» (рабочее название — «Папины дочки. В кино») проходили в Кисловодске и Москве с 31 мая по конец июля 2025 года. Для работы выбрали живописные локации Кавказа — в кадре можно будет увидеть гору Кольцо, Лермонтовскую скалу, национальный парк, въездную стелу с надписью «Кисловодск» и скульптуру Чебурашки. Финальные сцены снимали в старинной усадьбе XVI века, окруженной липовым парком. На ее территории расположены беседки, фонтаны, отели, часовня, оранжерея, пасека и конюшня — все эти детали, по задумке создателей, должны добавить фильму атмосферности и уюта.
Кто снимается в фильме «Папины дочки. Мама вернулась»
В полнометражной версии «Папиных дочек» сыграли актеры из оригинального сериала и его продолжения «Папины дочки. Новые»:
- Филипп Бледный — Вениамин Васильев (Веник);
- Анастасия Сиваева — Даша Васильева;
- Виталия Корниенко — Лиза Васильева;
- Ева Смирнова — Диана Васильева;
- Полина Айнутдинова — Арина Васильева;
- Полина Денисова — Соня Васильева;
- Андрей Леонов — Сергей Алексеевич Васнецов;
- Нонна Гришаева — Людмила Васнецова;
- Лиза Арзамасова — Галина Сергеевна Васнецова;
- Мирослава Карпович — Маша Васнецова.
О чем будет фильм «Папины дочки. Мама вернулась»
Фильм рассказывает о семье Васильевых, которая отправляется в путешествие на Кавказ. Спокойный отдых быстро превращается в череду забавных и трогательных приключений, ведь девочки хотят сделать все возможное, чтобы их родители снова начали жить вместе.
Мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать все сначала. Героям предстоит вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьей.