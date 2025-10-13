Ричмонд
Что известно о фильме «Папины дочки. Мама вернулась»: дата выхода, кто сыграл главные роли

«Папины дочки» стартуют на большом экране — премьера полнометражного фильма состоится совсем скоро. Рассказываем, когда выйдет кинокартина, каким будет сюжет и кто сыграет главные роли.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Папины дочки. Мама вернулась
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Полнометражный фильм «Папины дочки. Мама вернулась» продолжает историю семьи Васильевых. По сюжету они отправляются в путешествие на Кавказ, где спокойный отдых быстро превращается в череду веселых и трогательных приключений. В статье расскажем, когда выйдет фильм, как проходили съемки, кто сыграл главные роли и чего ждать от новой комедии.

Известно ли, когда выйдет фильм «Папины дочки. Мама вернулась»

Премьера фильма «Папины дочки. Мама вернулась» запланирована на 30 октября 2025 года. Картина выйдет в российский прокат и станет полнометражным продолжением популярного сериала. Режиссером выступил Анатолий Колиев, ранее работавший над проектом «Папины дочки. Новые». Фильм снят в жанре семейной комедии, а в центре сюжета — новые приключения семьи Васильевых, знакомой зрителям по полюбившемуся телесериалу.

Где снимали фильм «Папины дочки. Мама вернулась» 

Кадр из фильма Папины дочки. Мама вернулась
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Съемки фильма «Папины дочки. Мама вернулась» (рабочее название — «Папины дочки. В кино») проходили в Кисловодске и Москве с 31 мая по конец июля 2025 года. Для работы выбрали живописные локации Кавказа — в кадре можно будет увидеть гору Кольцо, Лермонтовскую скалу, национальный парк, въездную стелу с надписью «Кисловодск» и скульптуру Чебурашки. Финальные сцены снимали в старинной усадьбе XVI века, окруженной липовым парком. На ее территории расположены беседки, фонтаны, отели, часовня, оранжерея, пасека и конюшня — все эти детали, по задумке создателей, должны добавить фильму атмосферности и уюта.

Кто снимается в фильме «Папины дочки. Мама вернулась»

Кадр из фильма Папины дочки. Мама вернулась
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

В полнометражной версии «Папиных дочек» сыграли актеры из оригинального сериала и его продолжения «Папины дочки. Новые»: 

О чем будет фильм «Папины дочки. Мама вернулась»

Фильм рассказывает о семье Васильевых, которая отправляется в путешествие на Кавказ. Спокойный отдых быстро превращается в череду забавных и трогательных приключений, ведь девочки хотят сделать все возможное, чтобы их родители снова начали жить вместе.

Кадр из фильма Папины дочки. Мама вернулась
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать все сначала. Героям предстоит вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьей.