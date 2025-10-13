Фото дочери Чарли Шина до и после пластики удивили пользователей сети

Читатели материала удивились преображению манекенщицы и принялись обсуждать его в комментариях. «Это печально, правда», «До пластики она выглядела лучше. Судя по всему, она страдает от дисморфофобии — психологического расстройства, которое развивается уже давно», «Зачем женщины так поступают? Особенно такие молодые и от природы красивые?», «Не знаю, что за человек сказал женщинам, что искусственная грудь выглядит хорошо, но его следует посадить в тюрьму», «Раньше она была естественно красива, а сейчас выглядит как манекен», — высказывались они.