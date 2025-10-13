Ричмонд
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения

Певица не собирается возобновлять отношения с актером
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Певица Дженнифер Лопес не собирается возобновлять отношения с бывшим мужем, актером Беном Аффлеком, после воссоединения на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука». Об этом сообщает издание People.

«У Дженнифер все хорошо. Она сосредоточена на том, что делает ее счастливой — семье и работе. Ей всегда нравилось работать с Беном, и это не изменилось. Однако о возобновлении романа с ним речи не идет», — заявил инсайдер таблоида.

Собеседник издания добавил, что знаменитости сохранили дружеские отношения. По его словам, они «оба гордятся тем, чего достигли вместе».

6 октября певица посетила премьеру фильма «Поцелуй женщины-паука», в котором исполнила главную роль. Бен Аффлек, выступивший исполнительным продюсером ленты, также появился на закрытом мероприятии. Бывшие супруги позировали перед фотографами вместе. На одном из кадров актер обнимал экс-возлюбленную за талию.

Ранее Дженнифер Лопес впервые за долгое время вышла в свет с повзрослевшими детьми.