Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения

Певица Дженнифер Лопес не собирается возобновлять отношения с бывшим мужем, актером Беном Аффлеком, после воссоединения на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука». Об этом сообщает издание People.
«У Дженнифер все хорошо. Она сосредоточена на том, что делает ее счастливой — семье и работе. Ей всегда нравилось работать с Беном, и это не изменилось. Однако о возобновлении романа с ним речи не идет», — заявил инсайдер таблоида.
Собеседник издания добавил, что знаменитости сохранили дружеские отношения. По его словам, они «оба гордятся тем, чего достигли вместе».
6 октября певица посетила премьеру фильма «Поцелуй женщины-паука», в котором исполнила главную роль. Бен Аффлек, выступивший исполнительным продюсером ленты, также появился на закрытом мероприятии. Бывшие супруги позировали перед фотографами вместе. На одном из кадров актер обнимал экс-возлюбленную за талию.
Ранее Дженнифер Лопес впервые за долгое время вышла в свет с повзрослевшими детьми.