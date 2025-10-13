Ричмонд
53-летняя София Вергара похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Поклонники оценили подтянутую фигуру звезды в комментариях под постом

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара похвасталась фигурой в откровенном образе и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

София Вергара / фото: соцсети
София Вергара / фото: соцсети

53-летнюю знаменитость запечатлели в черном слитном купальнике, оформленном подчеркивающим грудь глубоким V-образным декольте. Также она позировала перед камерой с распущенными волосами, ярким макияжем и серьгой в виде рыбы.

Поклонники оценили подтянутую фигуру звезды в комментариях под постом, который набрал 146 тысяч лайков. «Восхитительная», «Шикарное тело», «Почему ты с каждым днем становишься все моложе и моложе?», «Красивая как внутри, так и снаружи», «Ты самая сексуальная женщина на планете», — высказывались они.

