Джиджи Хадид публично обратилась к Брэдли Куперу: «Моя любовь»

Модель поздравила актера с премьерой фильма «Эта штука работает?»
Джиджи Хадид и Брэдли Купер
Джиджи Хадид и Брэдли КуперИсточник: Legion-Media.ru

Супермодель и бизнесвумен Джиджи Хадид в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к возлюбленному, голивудскому актеру Брэдли Куперу. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость опубликовала фото с экраном телевизора, на котором траслировался кадр из фильма «Эта штука работает?» с участием Брэдли Купера. Модель поздравила актера с премьерой ленты.

«Вечер премьеры! Поздравляю, моя любовь!» — написала бизнесвумен, упомянув и других артистов.

14 сентябяря папарацци подловили звезд перед вечеринкой по случаю выхода октябрьского номера журнала Vogue. Мероприятие прошло в Нью-Йорке. Влюбленные шли, держась за руки. Актер был одет в темно-синюю рубашку, брюки Louis Vuitton и ботинки. Манекенщица предпочла разноцветное облегающее платье и серебристые туфли на каблуках.

Ранее Брэдли Купер раскрыл, откуда почерпнул идею для своего нового фильма.