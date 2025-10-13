Безруков рассказал о съемках сериала «Трудно быть богом»

ТАШКЕНТ, 12 окт — РИА Новости. Масштабные съемки сериала «Трудно быть богом» по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких многие сравнивают с голливудской лентой «Дюна», в кинопарке «Москино» построены декорации голливудского размаха, заявил журналистам народный артист России Сергей Безруков.
«Очень хорошая история получается. Построены на “Москино” абсолютные голливудские декорации Арканара — восточного города… Ну, многие называют этот сериал ответом “Дюне”», — сказал Безруков на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан, рассказывая о своем участии в сериале «Трудно быть богом».
Актер напомнил, что большая экранизация повести Стругацких «Трудно быть богом», готовится к выходу в следующем году. «После Алексея Германа, вы понимаете, что это такая вот территория опасная, с одной стороны, потому что была экранизация “Трудно быть богом” (Германа — ред.)», — отметил Безруков.
«По масштабу съемок, по задействованным моим коллегам, количеству актеров — и это все достойные коллеги, совершенно потрясающие актеры — это размах, конечно, действительно такого мощного проекта по Стругацким, “Трудно быть богом”», — добавил Безруков.
Он отказался сообщить, кого он играет в сериале, уточнив, что сначала он отказался играть первую предложенную ему роль, но затем принял предложение по новой роли. «И она как раз то, что мне действительно было бы интересно сыграть. И это то, что как раз необычно, неожиданно и очень-очень интересно», — добавил актер.
Ранее онлайн-кинотеатр Wink анонсировал старт съемок приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом» по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Часть съемок проходила в Иране, откуда после начала эскалации в стране были эвакуированы 90 членов съемочной группы, включая Федора Бондарчука, Никиту Кологривого, продюсера сериала Теймура Джафарова и сценариста Андрея Золотарева.
Онлайн-ресурс также назвал некоторых исполнителей нескольких ролей: Никита Кологривый сыграет Барона Пампу, Сергей Безруков — дона Кондора, Федор Бондарчук — дона Куба. По данным создателей сериала, главного героя — дона Румату — сыграет сербский актер Александар Радойичич.