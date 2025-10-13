Безруков рассказал о съемках сериала «Трудно быть богом»

Он отказался сообщить, кого он играет в сериале, уточнив, что сначала он отказался играть первую предложенную ему роль, но затем принял предложение по новой роли. «И она как раз то, что мне действительно было бы интересно сыграть. И это то, что как раз необычно, неожиданно и очень-очень интересно», — добавил актер.