Актер Трескунов не оплатил штрафы за нарушение закона об иноагентах

Сейчас долги актера превышают 90 тысяч рублей
Семен Трескунов
Семен Трескунов

Актер Семен Трескунов (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), имеет в России неоплаченные штрафы за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Артист уехал за границу после начала специальной военной операции. Сейчас долги знаменитости превышают 90 тысяч рублей.

Помимо этого, в связи с неоднократным нарушением закона в отношении Трескунова может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством России об иностранных агентах, рассказал правоохранитель.

Ранее уехавший из России Семен Трескунов не исключил, что вернется в страну.