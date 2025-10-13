Ричмонд
Фильм «Август» снова возглавил российский кинопрокат

Кинолента заработала 184 млн рублей за минувший уикенд

Военный триллер «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины», третью неделю подряд возглавил российский кинопрокат, заработав 184 млн рублей за минувший уикенд. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Второе место заняла премьера недели — спортивная драма Артема Михалкова «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным в главной роли. Лента собрала 107,8 млн рублей.

Тройку замкнула картина «Дракула» режиссера Люка Бессона, которая заработала 86,5 млн рублей.

Кадр из фильма «Август»
Кадр из фильма «Август»

Фильм «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева вышел в широкий кинопрокат 25 сентября. Сергей Безруков исполнил в картине главную роль капитана Алехина, а Никита Кологривый сыграл старшего лейтенанта Таманцева. Лента рассказывает о группе СМЕРШ, которая должна найти диверсантов в Шиловичском лесу.

Как заявлял Безруков, Кологривый создал свою лучшую киноработу в фильме «Август». По его словам, она «действительно получилась яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций».

Ранее Никита Высоцкий объяснил выбор актеров на роли в фильме «Август».