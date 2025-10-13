Ричмонд
Минкульт отказал в прокате приквелу фильма «Антон тут рядом»

Фильму «Родители тут рядом» режиссера Любови Аркус отказали в прокате
Любовь Аркус
Любовь АркусИсточник: Legion-Media.ru

Фильм «Родители тут рядом» о тех, кто растит детей с аутизмом, не получил прокатное удостоверение Минкультуры, сообщила в Telegram-канале создательница ленты, режиссер Любовь Аркус.

Она написала, что фильм убрали из программ фестивалей, хотя он уже был заявлен и попал в каталоги.

«Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать», — отметила Аркус.

Она рассказала, что в основу картины легли материалы, снятые 17 лет назад в лагере на Онеге для родителей и детей с аутизмом. На их основе она сделала «своеобразный приквел» к картине «Антон тут рядом».

«Если коротко, он (фильм. — “Газета.Ru”) о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства, делает Выбор, и как ежедневное горе обращается в часы великое счастья, потому что нет иного счастья, нежели Любовь, которая выходит из принятой душою и сердцем Участи», — описала режиссер содержание ленты (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Ранее минкульт назвал причину отзыва из проката фильма «Прости, детка».