Брэдли Купер раскрыл, откуда почерпнул идею для своего нового фильма

Интересно, что идея для фильма «Эта штука работает?» пришла к Брэдли во время одной из встреч с родителями в школе его дочери Леи. Наблюдая за тем, как многие взрослые погружены в свои телефоны, он задумался, какое влияние современные технологии оказывают на взаимодействие людей и их отношения. «Это словно сама жизнь советует тебе, что делать. Это был фестиваль по случаю китайского Нового года. Там собралась группа родителей. Помню, как смотрел на всех этих людей, сидящих в телефонах. И я сразу сказал себе: "О, так это начало нового фильма!"» — поделился Купер.