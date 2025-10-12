Брэдли Купер раскрыл, откуда почерпнул идею для своего нового фильма

На днях Брэдли Купер появился на кинофестивале в Нью-Йорке. В рамках мероприятия он представил свой новый фильм «Эта штука работает?». В этом проекте Купер не только выступил в качестве режиссера, но и сыграл одну из главных ролей.
Сюжет картины сосредоточен на сложных отношениях между героями — Алексом и Тесс, которые после долгих лет совместной жизни решают расстаться. Однако, несмотря на разрыв, они стараются сохранить дружеские отношения ради своих сыновей, которые тяжело переживают происходящее.
Брэдли отметил, что история была создана на основе его личных наблюдений и переживаний. Купер хотел показать, как развод может повлиять на всех членов семьи, и при этом подчеркнуть возможность сохранения цивилизованных отношений между бывшими супругами ради благополучия детей.
Интересно, что идея для фильма «Эта штука работает?» пришла к Брэдли во время одной из встреч с родителями в школе его дочери Леи. Наблюдая за тем, как многие взрослые погружены в свои телефоны, он задумался, какое влияние современные технологии оказывают на взаимодействие людей и их отношения. «Это словно сама жизнь советует тебе, что делать. Это был фестиваль по случаю китайского Нового года. Там собралась группа родителей. Помню, как смотрел на всех этих людей, сидящих в телефонах. И я сразу сказал себе: "О, так это начало нового фильма!"» — поделился Купер.
Накануне стало известно, что Брэдли Купер снимется в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена».