Умерла актриса Елизавета Волгина

За свою полувековую карьеру Волгина сыграла свыше 60 ролей: Людмилу в спектакле «Друзья и годы», Валю в «Платоне Кречете», Монику в «Скандальном происшествии», Варю в спектакле «Дело, которому ты служишь», Катю в «Семье Журбиных», Машу в «Нахлебнике», Лидию в спектакле «Одни без ангелов», Ирину Лавровну в «Последней жертве», Ренэ в «Жизни Сент-Экзюпери» и другие.