Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса Елизавета Волгина

Актриса Александринского театра Елизавета Волгина умерла в возрасте 88 лет
Елизавета Волгина, фото: соцсети
Елизавета Волгина, фото: соцсети

Актриса Александринского театра Елизавета Волгина умерла в возрасте 88 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

За свою полувековую карьеру Волгина сыграла свыше 60 ролей: Людмилу в спектакле «Друзья и годы», Валю в «Платоне Кречете», Монику в «Скандальном происшествии», Варю в спектакле «Дело, которому ты служишь», Катю в «Семье Журбиных», Машу в «Нахлебнике», Лидию в спектакле «Одни без ангелов», Ирину Лавровну в «Последней жертве», Ренэ в «Жизни Сент-Экзюпери» и другие.

В некрологе актрисы говорится, что она работает в Александринском театре со дня выпуска из Ленинградского театрального института, где она обучалась в классе профессора Бориса Зона. Дебютной ролью Волгиной на сцене этого театра стала главная роль Ксаны в спектакле «По московскому времени».

Александринский театр был основан в 1756 году и расположен в Санкт-Петербурге по указу императрицы Елизаветы Петровны как  «Русский театр для представлений трагедий и комедий». С 1832 года театр стал называться Александринским в честь жены императора Николая Первого Александры.