Тимоти Шаламе вышел на публику с сумкой за $15 тысяч

Голливудский актер Тимоти Шаламе появился на публике с сумкой стоимостью $15 тысяч. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци засняли 29-летнего Тимоти Шаламе в Нью-Йорке. Актер был одет в черную кожаную куртку, треники, коричневые ботинки и цепь. Артист завершил образ оранжевой сумкой Hermes Mini Kelly через плечо. По информации издания, стоимость аксессуара составляет около $15 тысяч.
8 октября Тимоти Шаламе и его возлюбленная Кайли Дженнер были замечены в Нью-Йорке. Актер и модель посетили матч по бейсболу, в котором команда «Янкиз» играла с «Блю Джейс». Артист продемонстрировал на мероприятии новую короткую стрижку.