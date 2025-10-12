Ричмонд
Безруков заявил о невозможности запретить русскую культуру

Актер заявил, что русскую культуру запретить невозможно
Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: Алексей Молчановский

Народный артист России Сергей Безруков высказался об отмене русской культуры на Западе. Об этом он сообщил в интервью изданию РИА Новости.

По его словам, любые подобные запреты всегда заканчивались плохо для тех, кто пытался это сделать. Безруков назвал подобные веяния несусветной глупостью, как и запрет русского языка.

«Никогда это не получится. Культуру отменить нельзя, нельзя запретить. Многие пытались это делать, заканчивалось плохо для тех, кто отменял», — сказал Безруков.

Известно, что артист сейчас находится в Ташкенте с гастролями в связи с 130-летним юбилеем русского поэта Сергея Есенина, которого Безруков играл в известном фильме, а также на сцене.

Ранее стало известно, что Безруков шокировал своим выводом после изучения архивов по делу Есенина. 