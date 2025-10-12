Ричмонд
Александр Молочников о сложностях жизни в США: «Тебя могут закэнселить»

Режиссер признался, что столкнулся с цензурой в США
Александр Молочников
Александр Молочников

Режиссёр Александр Молочников признался в интервью «Би-би-си», что сталкивался как с положительными, так и отрицательными сторонами американской действительности.

Среди прочего, отметил постановщик, ему пришлось пережить определенные ограничения свободы самовыражения. Причиной чаще всего становились так называемые «новоэтические ограничения», которые присущи западной культуре в последние годы.

«Я очень много с чем сталкивался в Америке, что ограничивало мою свободу. Нести то, что я хочу, говорить на любые темы, шутить, думать и смотреть не так на кого-то», — заявил Молочников.

При этом режиссер подчеркнул, что не хочет подробно обсуждать эти вопросы, чтобы избежать излишнего внимания. По его словам, политическая система в США и России несравнима по уровню свободы, хотя бы потому, что «в Америке есть выборы».

«Америка сегодня — это какой-то сложносочиненный организм, в котором тебя могут закэнселить, но при этом другие примут. Это все несравнимо с Россией. Нет никакой аналогии: “Ой, у них так же”», — подчеркнул режиссер.

Ранее писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) высказался о спектакле Молочникова.