Александр Молочников о сложностях жизни в США: «Тебя могут закэнселить»

Режиссёр Александр Молочников признался в интервью «Би-би-си», что сталкивался как с положительными, так и отрицательными сторонами американской действительности.
Среди прочего, отметил постановщик, ему пришлось пережить определенные ограничения свободы самовыражения. Причиной чаще всего становились так называемые «новоэтические ограничения», которые присущи западной культуре в последние годы.
«Я очень много с чем сталкивался в Америке, что ограничивало мою свободу. Нести то, что я хочу, говорить на любые темы, шутить, думать и смотреть не так на кого-то», — заявил Молочников.
При этом режиссер подчеркнул, что не хочет подробно обсуждать эти вопросы, чтобы избежать излишнего внимания. По его словам, политическая система в США и России несравнима по уровню свободы, хотя бы потому, что «в Америке есть выборы».
«Америка сегодня — это какой-то сложносочиненный организм, в котором тебя могут закэнселить, но при этом другие примут. Это все несравнимо с Россией. Нет никакой аналогии: “Ой, у них так же”», — подчеркнул режиссер.
Ранее писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) высказался о спектакле Молочникова.