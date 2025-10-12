Ричмонд
Стася Толстая внесена в украинскую базу «Миротворец»

Актрису внесли в базу скандально известного украинского сайта
Стася Толстая на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба
Стася Толстая на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба

Актриса и режиссер Стася Толстая оказалась в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». 

Толстую обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «публичную поддержку и оправдание российской агрессии против Украины» и участии «в попытках легализации оккупации российско-фашистскими захватчиками территорий Украины».

Создатели сайта заявили, что был зафиксирован факт «незаконного временного пребывания» Толстой в Крыму в 2021 году.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе «Миротворца» числятся такие артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Анна Asti, Анастасия Ивлеева, Сарик Андреасян и другие.

Ранее сообщалось, что Клава Кока во второй раз попала в базу «Миротворца».