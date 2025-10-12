Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ксения Бородина снялась в кино с Алексеем Чадовым

Телеведущая рассказала, что снялась в фильме, который выйдет в 2026 году

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина рассказала в Telegram-канале, что снялась в фильме.

Ксения Бородина, фото: соцсети
Ксения Бородина, фото: соцсети

Бородина рассказала, что сыграла в ленте «За любовь», которая выйдет весной 2026 года. Телеведущая снималась в картине 1,5 месяца. Ее партнером по проекту стал Алексей Чадов. Блогерша похвалила работу актера. По словам звезды, профессионализм и целеустремленность артиста сделали их партнерство запоминающимся на экранах.

«Андрей Малай и Аксинья, хочу сказать, что работа с вами стала для меня важным этапом роста как актрисы. Спасибо за ценные советы и поддержку на этом пути», — поделилась знаменитость.

Бородина поблагодарила съемочную площадку за ценный опыт.

Накануне Ксения Бородина вышла на публику в корсетном мини-платье на фоне слухов о беременности.