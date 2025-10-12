Ксения Бородина снялась в кино с Алексеем Чадовым

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина рассказала в Telegram-канале, что снялась в фильме.
Бородина рассказала, что сыграла в ленте «За любовь», которая выйдет весной 2026 года. Телеведущая снималась в картине 1,5 месяца. Ее партнером по проекту стал Алексей Чадов. Блогерша похвалила работу актера. По словам звезды, профессионализм и целеустремленность артиста сделали их партнерство запоминающимся на экранах.
«Андрей Малай и Аксинья, хочу сказать, что работа с вами стала для меня важным этапом роста как актрисы. Спасибо за ценные советы и поддержку на этом пути», — поделилась знаменитость.
Бородина поблагодарила съемочную площадку за ценный опыт.
Накануне Ксения Бородина вышла на публику в корсетном мини-платье на фоне слухов о беременности.