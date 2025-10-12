Ксения Бородина снялась в кино с Алексеем Чадовым

Бородина рассказала, что сыграла в ленте «За любовь», которая выйдет весной 2026 года. Телеведущая снималась в картине 1,5 месяца. Ее партнером по проекту стал Алексей Чадов. Блогерша похвалила работу актера. По словам звезды, профессионализм и целеустремленность артиста сделали их партнерство запоминающимся на экранах.