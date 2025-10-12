Ричмонд
Брэд Питт вывел отношения с Инес де Рамон на новый уровень

Актер решил жить с Инес де Рамон в новом доме после трех лет романа
Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале
Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивалеИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт решил съехаться со своей возлюбленной Инес де Рамон после трех лет отношений. Об этом сообщает издание People.

По словам инсайдера из окружения пары, 61-летний Брэд Питт и 37-летняя Инес де Рамон переехали в новый дом и «полноценно живут вместе». Источник рассказал, что актер также берет возлюбленную во все свои поездки.

«Они счастливы как никогда, их отношения очень крепкие», — заявил другой собеседник таблоида.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. 

Ранее стало известно, что Брэд Питт не хочет откладывать свадьбу с Инес де Рамон после смерти матери.