Брэд Питт вывел отношения с Инес де Рамон на новый уровень

Голливудский актер Брэд Питт решил съехаться со своей возлюбленной Инес де Рамон после трех лет отношений. Об этом сообщает издание People.
По словам инсайдера из окружения пары, 61-летний Брэд Питт и 37-летняя Инес де Рамон переехали в новый дом и «полноценно живут вместе». Источник рассказал, что актер также берет возлюбленную во все свои поездки.
«Они счастливы как никогда, их отношения очень крепкие», — заявил другой собеседник таблоида.
В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений.
Ранее стало известно, что Брэд Питт не хочет откладывать свадьбу с Инес де Рамон после смерти матери.