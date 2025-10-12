Кончаловский: РФ не ощутит последствий от пошлин на иностранные фильмы в США

«Никаких последствий для России после такого решения не будет. Американцы ничего не смотрят, кроме своих фильмов. Разве что какие-то специалисты смотрят Федерико Феллини или Андрея Тарковского. Может быть, какой-нибудь английский актер или режиссер и может добиться успеха, как Ридли Скотт. Но и тот стал американским режиссером, снимает американское кино», — подчеркнул Кончаловский.