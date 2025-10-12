Ричмонд
Кончаловский: РФ не ощутит последствий от пошлин на иностранные фильмы в США

Как пояснил режиссер, американцы смотрят только кино, произведенное в Соединенных Штатах
Егор Кончаловский
Егор КончаловскийИсточник: Legion-Media.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Введение пошлин в 100% на иностранные фильмы в США для России пройдет без последствий, поскольку американская публика смотрит фильмы только производства Соединенных Штатов. Таким мнением в беседе с ТАСС в рамках Первой нижегородской книжной ярмарки поделился кинорежиссер Егор Кончаловский.

«Никаких последствий для России после такого решения не будет. Американцы ничего не смотрят, кроме своих фильмов. Разве что какие-то специалисты смотрят Федерико Феллини или Андрея Тарковского. Может быть, какой-нибудь английский актер или режиссер и может добиться успеха, как Ридли Скотт. Но и тот стал американским режиссером, снимает американское кино», — подчеркнул Кончаловский.

По словам кинорежиссера, США — закрытое и изолированное общество. «В том числе это касается кино. Они экспортируют кино, но не импортируют. Так что для нас это [пошлины в 100%] вообще никакого значения иметь не будет, никаких последствий не будет», — заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Егор Кончаловский расскажет об «Авиаторе» на книжной ярмарке в Нижнем Новгороде.