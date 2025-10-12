Ричмонд
Звезда фильма «Я шагаю по Москве» судится с бывшей женой за элитную квартиру у Кремля

Евгений Стеблов намерен через суд выписать экс-жену из квартиры за 40 млн рублей
Евгений Стеблов в шоу «Секрет на миллион»
Евгений Стеблов в шоу «Секрет на миллион»

Российский актер Евгений Стеблов, известный по роли Саши Шаталова в фильме «Я шагаю по Москве», подал в суд на свою бывшую супругу Любовь с требованием выписать ее из элитной квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Квартира, о которой идет речь, расположена всего в пяти минутах от Кремля, и ее рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов рублей. Несмотря на то, что Любовь больше не проживает в этом жилье, она до сих пор не выписалась из него, несмотря на развод.

СМИ также сообщают, что после расставания она вынесла из квартиры практически все — включая даже веник и швабру.

Евгений Стеблов был дважды женат. Его первой супругой была финансист Татьяна Осипова, с которой он прожил почти 40 лет. У пары родился сын Сергей, который впоследствии стал актером, но позже ушел в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Татьяны Осиповой не стало в 2010 году.

Спустя полгода после кончины первой жены актер женился на финансисте Любови Глебовой, которая младше его на 12 лет. Однако их брак продлился недолго. В начале 2025 года стало известно о разводе.

Ранее Евгений Стеблов высказался о ремейке культового фильма «Я шагаю по Москве».