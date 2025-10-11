Ричмонд
Звезда «Крестного отца» и любимица Вуди Аллена: умерла Дайан Китон

На 80-м году жизни скончалась оскароносная американская актриса Дайан Китон
Дайан Китон
Дайан КитонИсточник: Legion-Media.ru

На 80-м году жизни в Калифорнии скончалась оскароносная американская актриса Дайан Китон, известная по роли жены Майкла Корлеоне в трилогии «Крестный отец» и по фильмам режиссера Вуди Аллена. Об этом сообщает The People.

Представитель семьи попросил не беспокоить ее близких.

Дайан Китон
Дайан КитонИсточник: Legion-Media.ru

Актриса родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году под именем Дайан Холл. Она была старшей из четверых детей инженера-строителя и домохозяйки. Девушка играла в театре в старшей школе, а потом поступила на театральное отделение в колледже. Вскоре она бросила учебу и перебралась в Нью-Йорк, где взяла псевдоним Дайан Китон, потому что имя Дайан Холл уже было занято. Артистка участвовала в нескольких бродвейских шоу, а в 1970-м дебютировала в кино.

Дайан Китон
Дайан КитонИсточник: Legion-Media.ru

Однако прорыв в ее карьере случился благодаря Фрэнсису Форду Копполе и «Крестному отцу». В трилогии актриса сыграла подругу и впоследствии жену Майкла Корлеоне — Кей Адамс. Во всем мире Дайан Китон также известна как одна из любимых актрис Вуди Аллена, у которого она снялась в семи фильмах. Высшей точкой ее сотрудничества с Алленом стала лента «Энни Холл», за роль в которой она была награждена премией «Оскар». 

Дайан Китон и Аль Пачино в фильме «Крестный отец 3»
Дайан Китон и Аль Пачино в фильме «Крестный отец 3»Источник: Legion-Media.ru

В 2004 году актриса также была удостоена «Золотого глобуса» за роль в комедии «Любовь по правилам и без».

Дайан Китон
Дайан КитонИсточник: Legion-Media.ru

Дайан Китон никогда не состояла в браке, но у нее были приемные сын и дочь.