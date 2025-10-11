Звезда «Крестного отца» и любимица Вуди Аллена: умерла Дайан Китон

Актриса родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году под именем Дайан Холл. Она была старшей из четверых детей инженера-строителя и домохозяйки. Девушка играла в театре в старшей школе, а потом поступила на театральное отделение в колледже. Вскоре она бросила учебу и перебралась в Нью-Йорк, где взяла псевдоним Дайан Китон, потому что имя Дайан Холл уже было занято. Артистка участвовала в нескольких бродвейских шоу, а в 1970-м дебютировала в кино.