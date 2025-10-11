Жена Джорджа Клуни в платье со стразами и перьями вышла на публику с актером

Актер Джордж Клуни с женой Амаль появился на премьере фильма «Джей Келли» в Лондоне. Об этом сообщает InStyle.
64-летний актер вышел на публику в классическом костюме и рубашке, его 47-летняя супруга предпочла розовое платье Tamara Ralph со стразами и перьями. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.
До этого Джордж Клуни с женой снялись на яхте в Венеции.
В 2013 году артист познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.