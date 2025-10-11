Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Джорджа Клуни в платье со стразами и перьями вышла на публику с актером

Актер Джордж Клуни с женой Амаль появился на кинопремьере
Джордж Клуни с женой Амаль
Джордж Клуни с женой АмальИсточник: Legion-Media.ru

Актер Джордж Клуни с женой Амаль появился на премьере фильма «Джей Келли» в Лондоне. Об этом сообщает InStyle.

64-летний актер вышел на публику в классическом костюме и рубашке, его 47-летняя супруга предпочла розовое платье Tamara Ralph со стразами и перьями. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

Джордж Клуни с женой Амаль
Джордж Клуни с женой АмальИсточник: Legion-Media.ru

До этого Джордж Клуни с женой снялись на яхте в Венеции.

В 2013 году артист познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.