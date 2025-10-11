58-летняя Николь Кидман поделилась секретом красоты

Актриса Николь Кидман раскрыла секрет красоты. Об этом сообщает Harper's Bazaar.
«Я всегда умываюсь, потому что мне нравится, когда кожа увлажнена. Обожаю отшелушивать ее, а потом наносить увлажняющий ночной крем. А еще я надеваю маску для сна. Знаю, что это некрасиво», — рассказала Кидман.
Николь Кидман стала гостьей показа бренда Chanel, который состоялся 6 октября во время Недели моды в Париже. Актриса продемонстрировала на мероприятии новую длинную челку.
30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с певцом Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана, а издание TMZ сообщило, что пара живет раздельно с начала лета.