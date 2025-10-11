Ричмонд
Звезда «Дикого ангела» Факундо Арана рассказал о борьбе с онкологией

53-летний актер рассказал о перенесенной в молодости болезни
Факундо Арана
Факундо АранаИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Дикий ангел» Факундо Арана поделился своей историей борьбы с онкологией. Трогательной публикацией он поделился в социальных сетях. На это обратило внимание издание Life.ru.

«Меня вернули к жизни в 1989 году, спасли мне жизнь. Сегодня я рад обнимать каждого, кто прошел и проходит через это. Спасибо всем, кто поддерживает эту борьбу и это важное дело», — написал артист.

Еще в 17 лет у Араны диагностировали болезнь Ходжкина — редкий вид рака лимфатической системы. Лечение заняло почти пять лет, но тогда актер сумел полностью выздороветь.

Факундо Арана и Наталия Орейро в сериале "Дикий ангел"
Факундо Арана и Наталия Орейро в сериале "Дикий ангел"Источник: life_ru

Факундо Арана — аргентинский актер, музыкант и художник, родился 31 марта 1972 года в Буэнос-Айресе. Ему 53 года. Наибольшую популярность получил в конце 1990-х благодаря роли Иво Ди Карло в культовом сериале «Дикий ангел», где снимался вместе с Наталией Орейро. Также известен по сериалам «Ты — моя жизнь», «Жемчужина», и «Кто-то, как ты».