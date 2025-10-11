Ричмонд
Актер из сериалов «Шеф» и «Невский» умер в 46 лет

Актер Денис Семенов умер в 46 лет от рака печени
Денис Семенов, фото: Театр Драматических Импровизаций/VK
Денис Семенов, фото: Театр Драматических Импровизаций/VK

Российский актер Денис Семенов скончался на 47-м году жизни из-за рака печени. Об этом сообщила ТАСС его коллега Марина Серегина.

Актриса уточнила, что Семенов умер накануне. Дата и место похорон будут объявлены позднее.

«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — цитирует aif.ru супругу артиста Юлию.

Семенов родился 27 апреля 1979 года. Он окончил театральный факультет Балтийского института в 2014 году, а с 2018-го работал в Театре драматических импровизаций. С 2022 года актер появлялся в сериалах «Шеф. Призраки прошлого», «Следопыт», «Невский. Близкий враг», «Дом с ментами 2» и «Филин 3».