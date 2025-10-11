Актер из сериалов «Шеф» и «Невский» умер в 46 лет

Семенов родился 27 апреля 1979 года. Он окончил театральный факультет Балтийского института в 2014 году, а с 2018-го работал в Театре драматических импровизаций. С 2022 года актер появлялся в сериалах «Шеф. Призраки прошлого», «Следопыт», «Невский. Близкий враг», «Дом с ментами 2» и «Филин 3».