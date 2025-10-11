Ричмонд
Леди Гага снимется в сиквеле «Дьявол носит Prada»

Актрису заметили на съемочной площадке
Леди Гага
Леди ГагаИсточник: Legion-Media.ru

Леди Гага была замечена на съемочной площадке долгожданного сиквела фильма «Дьявол носит Prada». Съемки «Дьявол носит Prada 2» проходят в живописном Милане.

Леди Гага вышла из здания и села в припаркованную рядом машину. Знаменитость предстала перед камерами в элегантном наряде, состоящем из корсетного топа и темных брюк. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.

Леди Гага
Леди ГагаИсточник: Legion-Media.ru

Создатели фильма пока не раскрывают деталей ее роли, однако ходят слухи, что артистка может воплотить на экране саму себя.

Премьера «Дьявол носит Prada 2» запланирована на май 2026 года, что станет знаковым событием — фильм выйдет ровно через 20 лет после выхода оригинала.