Президент «Ленкома» рассказал о состоянии Збруева

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает оставаться в больнице и находится в хорошей форме. Об этом сообщил ТАСС президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
Ранее, беседуя с агентством, Збруев призвал СМИ и владельцев пабликов в социальных сетях не распространять недостоверную информацию о его самочувствии.
«Хочется поделиться радостными новостями: Александр Викторович Збруев сейчас находится в том же медучреждении, куда его определили ранее по тем надобностям, с которыми он и лег в больницу. Проверяет организм. Я с ним разговариваю несколько раз в день: он в замечательной форме, энергичен, очень хвалит пребывание в этой больнице, к нему хорошо относятся и чувствует себя он там хорошо», — сказал собеседник агентства.
Збруев — лауреат Государственной премии РФ и премии Москвы. Он родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище им. Бориса Щукина, был принят в труппу Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»). Сейчас задействован в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».
В кино Збруев дебютировал в фильме «Мой младший брат», который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе в фильмах «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «О любви», «Успех».