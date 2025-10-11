Президент «Ленкома» рассказал о состоянии Збруева

«Хочется поделиться радостными новостями: Александр Викторович Збруев сейчас находится в том же медучреждении, куда его определили ранее по тем надобностям, с которыми он и лег в больницу. Проверяет организм. Я с ним разговариваю несколько раз в день: он в замечательной форме, энергичен, очень хвалит пребывание в этой больнице, к нему хорошо относятся и чувствует себя он там хорошо», — сказал собеседник агентства.