Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Скарлетт Йоханссон может сыграть злодейку в новой «Рапунцель» от Disney

Disney возобновила работу над ремейком «Рапунцель: Запутанная история»
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media

Кинокомпания Disney снова запустила в производство игровой ремейк популярного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (Tangled). Об этом сообщает издание Deadline.

Режиссером новой экранизации назначен Майкл Грейси, известный по фильму «Величайший шоумен», а сценарий напишет Дженнифер Кейтин Робинсон, работавшая над проектом «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (2025).

Кадр из фильма «Рапунцель: Запутанная история»
Кадр из фильма «Рапунцель: Запутанная история»

По данным источника, одну из ключевых ролей может исполнить Скарлетт Йоханссон — актрису рассматривают на роль матушки Готель, приемной матери Рапунцель и главной антагонистки истории.

Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в 2010 году и стал одним из самых успешных проектов Disney 2010-х. Картина получила высокие оценки зрителей — 7,7 из 10 на IMDb, а также принесла студии номинацию на премию «Оскар» за лучшую песню.