Скарлетт Йоханссон может сыграть злодейку в новой «Рапунцель» от Disney

Кинокомпания Disney снова запустила в производство игровой ремейк популярного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (Tangled). Об этом сообщает издание Deadline.
Режиссером новой экранизации назначен Майкл Грейси, известный по фильму «Величайший шоумен», а сценарий напишет Дженнифер Кейтин Робинсон, работавшая над проектом «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (2025).
По данным источника, одну из ключевых ролей может исполнить Скарлетт Йоханссон — актрису рассматривают на роль матушки Готель, приемной матери Рапунцель и главной антагонистки истории.
Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в 2010 году и стал одним из самых успешных проектов Disney 2010-х. Картина получила высокие оценки зрителей — 7,7 из 10 на IMDb, а также принесла студии номинацию на премию «Оскар» за лучшую песню.