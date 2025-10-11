Скарлетт Йоханссон может сыграть злодейку в новой «Рапунцель» от Disney

Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в 2010 году и стал одним из самых успешных проектов Disney 2010-х. Картина получила высокие оценки зрителей — 7,7 из 10 на IMDb, а также принесла студии номинацию на премию «Оскар» за лучшую песню.