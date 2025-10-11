Брэдли Купер и Марго Робби снимутся в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Позднее, в 2018 году, вышел спин-офф «8 подруг Оушена» с женским кастом — Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и Рианной, который также стал кассовым успехом, заработав около 300 миллионов долларов в мировом прокате.