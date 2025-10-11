Брэдли Купер и Марго Робби снимутся в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

В приквеле серии фильмов «Одиннадцать друзей Оушена» главные роли исполнят Брэдли Купер и Марго Робби, сообщает Deadline.
Известно, что режиссером проекта выступит Ли Айзек Чун. За разработку сценария и продюсирование отвечает компания LuckyChap, основательницей которой является сама Марго Робби. Съемочный процесс запланирован на 2026 год.
Сценарий написан Кэрри Соломоном и основан на персонажах, созданных оригинальными авторами франшизы — Джорджем Клейтоном Джонсоном и Джеком Голденом Расселом. Детали сюжета держатся в секрете, однако известно, что история будет связана с первоначальной линией событий.
Напомним, что в 2001 году вышел ремейк оригинального фильма 1960-х годов под руководством режиссера Стивена Содерберга, в главных ролях снялись Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс. Проект собрал в прокате более 450 миллионов долларов.
Успех продолжился картинами «Двенадцать друзей Оушена» и «Тринадцать друзей Оушена», а последний фильм франшизы был выпущен в 2007 году.
Позднее, в 2018 году, вышел спин-офф «8 подруг Оушена» с женским кастом — Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и Рианной, который также стал кассовым успехом, заработав около 300 миллионов долларов в мировом прокате.