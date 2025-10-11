Ричмонд
Звезда «Секса в большом городе» пришла на бал в платье с гигантскими крыльями

60-летняя Сара Джессика Паркер вышла на публику в необычном наряде
Сара Джессика-Паркер
Сара Джессика-ПаркерИсточник: Legion-Media

Звезда «Секса в большом городе», актриса Сара Джессика Паркер пришла на бал в платье с огромными крыльями. Об этом сообщает WWD.

60-летняя знаменитость вышла на публику в черно-белом платье с крыльями и полупрозрачной юбкой с разрезом. Образ дополнили лодочки на высоких каблуках. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Актрису на мероприятии сопровождал муж, актер Мэттью Бродерик.

Сара Джессика-Паркер и ее муж Мэттью Бродерик
Сара Джессика-Паркер и ее муж Мэттью БродерикИсточник: Legion-Media

Сериал «Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год, в основу сценария легла одноименная книга Кэндес Бушнелл. После закрытия сериала было снято два полнометражных фильма, молодежный сериал-приквел и выдержавший три сезона и недавно закрытый сериал «И просто так».

Накануне Паркер попрощалась со своей героиней Кэрри Брэдшоу, которую играла 27 лет.