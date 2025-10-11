Ричмонд
Александр Петров показал фото из путешествия с женой в Париже

Супруги сделали совместное фото у Эйфелевой башни
Актер Александр Петров опубликовал фото с женой в Париже. 

Петров позировал у Эйфелевой башни вместе с женой. Актер целовал ее в щеку. Виктория Антонова позировала в сером джемпере, черном пальто и юбке. Образ она дополнила беретом.

Пара также опубликовала фото с прогулок по городу и из ресторанов.

Пара официально зарегистрировала отношения 10 сентября 2023 года. Петров тогда удивил поклонников. С 2020 года актер состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, и они не объявляли о расставании. Поэтому видео из ЗАГСа с другой девушкой, которое выложил в соцсетях артист, вызвало недоумение у его фанатов. Позже стало известно, что избранница звезды Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК), и пара познакомилась случайно на улице.

Мать актера заявляла, что невестка — именно та девушка, о которой мечтал сын, и она довольна его выбором.