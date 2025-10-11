Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман рассказала о жизненных уроках на фоне развода

Актриса призналась, что хотела бы поделиться с людьми своим опытом
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман в новом интервью рассуждает о своей мудрости и рассказывает о жизненном опыте. 58-летняя актриса призналась, что очень многое пережила и преодолела. Звезда фильма «Плохая девочка» заявила, что она хотела бы поделиться своими мудрыми советами с другими людьми.

«С возрастом я хочу иметь возможность делиться тем, чему научилась. Я многое повидала, многое пережила и многое преодолела. Я хочу передать часть этих знаний, мудрости и всего, чему я научилась. Речь скорее идет о том, чтобы поделиться собственным опытом и сказать: “Вот чему я научилась, а вы делайте выводы сами”», — рассказала актриса в интервью Harper’s Bazaar.

Кидман подчеркнула, что с возрастом она стала понимать, что сможет справиться со всеми трудностями. Звезда отметила, что выход есть из любой ситуации.

«Есть что-то особенное в осознании того, что, как бы ни было больно, трудно или разрушительно происходящее, выход есть. Тебе придется это прочувствовать. Ты не сможешь это заглушить. Тебе придется это прочувствовать, и временами это будет казаться непреодолимым. Тебе будет казаться, что ты сломлен, но если ты будешь двигаться осторожно и медленно — а это может занять очень много времени, — то все пройдет», — заявила актриса.

Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media.ru

В конце сентября 2025 года стало известно, что Николь Кидман разводится с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Как сообщают западные СМИ, инициатором расставания стал музыкант.

Кидман хотела сохранить брак, но Урбан настоял на разводе. По слухам, 57-летний певец уже закрутил роман с 25-летней гитаристкой из своей группы.

Ранее Николь Кидман после разрыва с мужем сменила имидж и вышла в свет с дочерями.