Николь Кидман в новом интервью рассуждает о своей мудрости и рассказывает о жизненном опыте. 58-летняя актриса призналась, что очень многое пережила и преодолела. Звезда фильма «Плохая девочка» заявила, что она хотела бы поделиться своими мудрыми советами с другими людьми.
«С возрастом я хочу иметь возможность делиться тем, чему научилась. Я многое повидала, многое пережила и многое преодолела. Я хочу передать часть этих знаний, мудрости и всего, чему я научилась. Речь скорее идет о том, чтобы поделиться собственным опытом и сказать: “Вот чему я научилась, а вы делайте выводы сами”», — рассказала актриса в интервью Harper’s Bazaar.
Кидман подчеркнула, что с возрастом она стала понимать, что сможет справиться со всеми трудностями. Звезда отметила, что выход есть из любой ситуации.
«Есть что-то особенное в осознании того, что, как бы ни было больно, трудно или разрушительно происходящее, выход есть. Тебе придется это прочувствовать. Ты не сможешь это заглушить. Тебе придется это прочувствовать, и временами это будет казаться непреодолимым. Тебе будет казаться, что ты сломлен, но если ты будешь двигаться осторожно и медленно — а это может занять очень много времени, — то все пройдет», — заявила актриса.
В конце сентября 2025 года стало известно, что Николь Кидман разводится с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Как сообщают западные СМИ, инициатором расставания стал музыкант.
Кидман хотела сохранить брак, но Урбан настоял на разводе. По слухам, 57-летний певец уже закрутил роман с 25-летней гитаристкой из своей группы.
Ранее Николь Кидман после разрыва с мужем сменила имидж и вышла в свет с дочерями.