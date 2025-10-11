«Есть что-то особенное в осознании того, что, как бы ни было больно, трудно или разрушительно происходящее, выход есть. Тебе придется это прочувствовать. Ты не сможешь это заглушить. Тебе придется это прочувствовать, и временами это будет казаться непреодолимым. Тебе будет казаться, что ты сломлен, но если ты будешь двигаться осторожно и медленно — а это может занять очень много времени, — то все пройдет», — заявила актриса.