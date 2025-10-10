Леди Гага появилась на свидании с женихом в платье с прозрачной юбкой

39-летняя исполнительница и ее возлюбленный — предприниматель Майкл Полански — арендовали для романтического вечера коктейль бар «42» в Лондоне, Англия. В этот вечер звезда надела туфли на массивной платформе и каблуках и черное платье бренда Gucci с перьями и прозрачной юбкой, сквозь которую просвечивали трусы.