Анастасия Мельникова стала героиней шоу «Секрет на миллион». В студии программы она рассказала Лере Кудрявцевой о том, почему внешне сильно изменилась.
Несколько лет назад поклонники заметили, что звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» сильно поправилась. Оказалось, что внешние изменения связаны с болезнью.
Мельникова не раскрывала ранее деталей заболевания, но говорила, что она перенесла операцию, после которой некоторое время передвигалась на инвалидной коляске. В студии шоу 56-летняя актриса призналась, что сейчас болезнь находится в стадии ремиссии.
«Есть люди, которые и два дня не прожили, а у меня уже 10 лет», — отметила артистка.
Выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием Анастасии Мельниковой зрители увидят 11 октября в 14.00 на телеканале НТВ.