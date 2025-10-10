Ричмонд
Звезда «Скорой помощи» и «Доктора Кто» рассказала о своем онкодиагнозе

Актриса Алекс Кингстон призналась, что ей диагностировали рак шейки матки
Алекс Кингстон
Алекс КингстонИсточник: Legion-Media.ru

Английская актриса Алекс Кингстон, известная зрителям по ролям в сериалах «Скорая помощь» и «Доктор Кто», поделилась с изданием Independent своей историей борьбы с онкологическим заболеванием.

Первые симптомы болезни появились у 62-летней артистки много лет назад — она страдала от вздутия живота и болей. Однако обратиться за медицинской помощью решилась только после того, как обнаружила кровь в моче.

«Я думала, что мои ощущения связаны с возрастом. Считала, что так и должно быть в шестьдесят лет. Но оказалось, что мое состояние было связано с болезнью», — призналась Кингстон.

Поворотным моментом стало выступление актрисы летом 2024 года. Во время спектакля у нее началось сильное кровотечение прямо на сцене.

«Это было шокирующее зрелище. Я сжала колени и молилась, чтобы платье все впитало», — вспоминает актриса.