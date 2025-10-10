Рената Литвинова приняла участие в новой фотосессии. 58-летняя актриса снялась в свадебном образе. Она надела два белоснежных платья.
Первый наряд состоял из корсета и длинной пышной юбки со шлейфом, а также драпировок. Стилисты собрали звезде волосы в прическу и сделали нежный макияж. Второе платье было полупрозрачным с декольте, драпировками и разрезом до бедра.
«Здесь и сейчас. Увидимся сегодня в Женеве на показе фильма “Последняя сказка Риты”», — подписала кадры артистка.
Поклонникам понравились нежные образы Литвиновой.
«О боги! Шикарная красота!», «Прекрасная Рената», «Стиль Ренаты надо запатентовать», «Нимфа», «Самая элегантная женщина в мире», «Невообразимо красиво, такая грация, Вы неотразимы!», «Ангельская», «Как Вам идет, Рената! Такое воздушное и летящее, и эти складки на платье — древнегреческая богиня!» — писали подписчики.
Напомним, Рената Литвинова в 2022 году переехала жить в Париже. В столице Франции она принимает участие в модных показах и играет в спекткалях. Также актриса работает с мировыми брендами и гастролирует по европейским странам.
