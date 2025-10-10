Ричмонд
40-летняя Екатерина Варнава показала себя без макияжа и парика

Актриса опубликовала в блоге фото без косметики и парика

Ведущая Екатерина Варнава снялась без макияжа и парика. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Варнава с визажистом, фото: соцсети
Екатерина Варнава с визажистом, фото: соцсети

40-летняя знаменитость решила поздравить свою визажистку с днем рождения подборкой фото с подготовкой к выходу на сцену. На нескольких кадрах ее засняли без парика, показав природный цвет волос.

В январе похудевшая звезда приняла участие в откровенной фотосессии. Артистка выложила снимок, где позировала перед камерой в молочном корсете, трусах, черном пальто и телесных чулках. Актриса добавила к наряду светлые туфли на каблуках со стразами и цепочку с кулоном. Визажист сделал телеведущей макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в легкие локоны.

Ранее Екатерина Варнава ответила хейтерам.