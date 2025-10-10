Скончался актер из «Ивана Грозного» и режиссер Василий Пектеев

10 октября скончался известный советский и российский актер, режиссер и театральный деятель Василий Пектеев. Об этом сообщила пресс-служба Марийского национального театра драмы имени Шкетана.
Артист появился на свет 23 января 1954 года. В 1980 он завершил обучение на режиссерском факультете Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.
С 1987 года он занял должность главного режиссера, а с 1992 года возглавил Марийский театр имени Шкетана в качестве художественного руководителя.
В 2009 году он принял участие в съемках сериала Андрея Эшпая под названием «Иван Грозный».
Смерть 71-летнего Пектеева в некрологе названа скоропостижной.