Скончался актер из «Ивана Грозного» и режиссер Василий Пектеев

Смерть 71-летнего Пектеева в некрологе названа скоропостижной
Свеча
Свеча

10 октября скончался известный советский и российский актер, режиссер и театральный деятель Василий Пектеев. Об этом сообщила пресс-служба Марийского национального театра драмы имени Шкетана.

Артист появился на свет 23 января 1954 года. В 1980 он завершил обучение на режиссерском факультете Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

С 1987 года он занял должность главного режиссера, а с 1992 года возглавил Марийский театр имени Шкетана в качестве художественного руководителя.

В 2009 году он принял участие в съемках сериала Андрея Эшпая под названием «Иван Грозный».

Смерть 71-летнего Пектеева в некрологе названа скоропостижной.