Принц Гарри и Меган Маркл появились на гала-вечере в Нью-Йорке

В прошлом месяце Меган и Гарри опубликовали заявление о награде: «Как родители, мы были тронуты силой историй молодых людей и гордимся тем, что можем их поддержать. Мы гордимся, что являемся давними партнерами проекта Healthy Minds и вместе с ними проливаем свет на одну из самых насущных проблем нашего времени».