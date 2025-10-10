Ричмонд
Принц Гарри и Меган Маркл появились на гала-вечере в Нью-Йорке

Супруги предпочли изысканные классические образы для выхода в свет

Принц Гарри и Меган Маркл посетили гала-вечер Project Healthy Mind в Нью-Йорке. Для светского выхода герцогиня Сассекская выбрала минималистичный образ. Она появилась в полностью черном костюме Armani с глубоким вырезом и брюках в тон. Меган собрала волосы в хвост, дополнив наряд золотым ожерельем и серьгами.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц ГарриИсточник: Legion-Media.ru

Герцог предпочел классический черный костюм, дополнив его белой рубашкой и черным галстуком.

Супруги были удостоены награды «Гуманист года» в знак признания их работы в рамках фонда Archewell, направленной на то, чтобы сделать цифровой мир безопаснее для детей и молодежи.

В прошлом месяце Меган и Гарри опубликовали заявление о награде: «Как родители, мы были тронуты силой историй молодых людей и гордимся тем, что можем их поддержать. Мы гордимся, что являемся давними партнерами проекта Healthy Minds и вместе с ними проливаем свет на одну из самых насущных проблем нашего времени».