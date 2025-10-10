Збруев призвал не распространять слухи о его плохом самочувствии

«На все, что вы читаете в социальных сетях, плюньте. Не верьте ничему из того, что там пишут. Мне уже 87 лет, а когда человеку 87 лет, даже если он порезал палец, обязательно напишут, что ему отняли руку. Очень прошу отнестись ко мне по-человечески, по-доброму. Дело в том, что у меня есть дочери, они очень волнуются по этому поводу, они читают все. У меня есть близкие люди, которые за меня переживают. И это только доставляет мне лишние неудобства, лишние проблемы», — прокомментировал Збруев слухи, обратив внимание на свой бодрый голос.