Селена Гомес показала архивное фото в откровенном нижнем белье

Певица показала откровенное фото десятилетней давности
Селена Гомес / фото: соцсети
Селена Гомес / фото: соцсети

Американская певица и актриса Селена Гомес показала откровенное архивное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России социальная сеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

На размещенном снимке знаменитость предстала с небрежной прической и графичными стрелками на глазах. Она позировала перед зеркалом в черном нижнем белье, которое состояло из бюстгальтера с лямками на груди и трусов с высокой посадкой. При этом нижняя часть комплекта была надета на капроновые колготки.

В описании к публикации поп-исполнительница отметила, что данный снимок она сделала за 10 лет до дебюта альбома Revival.

«Это был 2015 год, у меня была челка, и я думала, что я рок-звезда. Какое время!» — написала звезда.

Ранее Селена Гомес показала, как готовила свою клятву для свадьбы с Бенни Бланко.