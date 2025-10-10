Лиза Моряк поделилась мнением, почему мужчин тянет к «сложным» женщинам

Актриса Лиза Моряк поделилась откровенными размышлениями об отношениях. В новом посте в соцсетях звезда призналась, что, по ее наблюдениям, мужчин часто притягивают женщины со сложным характером, эмоциями и мечтами.
По словам знаменитости, таких женщин выбирают не случайно — в них есть жизнь, страсть и энергия, которых не хватает в «спокойных» отношениях. Однако актриса отметила, что не каждому мужчине под силу удержать рядом такую женщину.
Она подчеркнула, что лишь по-настоящему сильные мужчины, умеющие любить, способны сделать таких женщин счастливыми. Остальные же, не справляясь с их внутренним огнем, пытаются его погасить.
Свой пост Моряк проиллюстрировала черно-белой фотографией с мужем — Сариком Андреасяном. На ней родители двух дочерей позируют в траве и с улыбкой смотрят в камеру.
Ранее Елизавета Моряк снялась с матерью, сестрой и дочерями для обложки журнала.