Актриса Полина Агуреева развелась с мужем после 12 лет брака

Полина Агуреева снялась в первых сезонах «Живых меморий», в сериалах «Балет» и «Ликвидация», а также 33-х других картинах. Ее бывший супруг Федор Малышев, снялся в 12-ти картинах, среди которых сериалы «Екатерина. Самозванцы», «Грозный» и «Хочу не могу!». Кроме того, он выступил в качестве режиссера двух своих фильмов.