Кристина Асмус показала свою 11-летнюю дочь Анастасию в киновагончике. Актриса взяла наследницу на съемки и в перерыве записала с ней видео. Анастасия зажигательно танцевала под хит Леди Гаги Poker Face.
Дочь звезды была одета в серые джинсы, нежно-розовую футболку и кожаную куртку. Асмус рассказала, что они целый день слушают хит Леди Гага после того, как актриса опубликовала свое видео, сопроводив его этой песней.
«Выложила видео, песню для которого выбрала Настя. Целый день слушаем, заедучая оказалась дрянь. Песня, в смысле, не дочь», — написала 37-летняя актриса.
Напомним, Кристина Асмус родила Анастасию в браке с юмористом Гариком Харламовым. Звезды расстались в 2020 году после семи лет брака.
Харламов вскоре после развода начал строить отношения с актрисой Катериной Ковальчук, с которой он познакомился на съемках сериала «Гусар». В 2024 году влюбленные сыграли свадьбу.
Асмус после расставания встречалась с коллегой Романом Евдокимовым, позже ее замечали в компании продюсера Ильи Бурца. Недавно артистка сообщила, что у нее есть новый возлюбленный. Однако подробности романа она не раскрывает.
