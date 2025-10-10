Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кристина Асмус показала, как ее 11-летняя дочь танцует под Леди Гагу

Актриса взяла наследницу с собой на съемки
Кристина Асмус с дочерью
Кристина Асмус с дочерьюИсточник: Алексей Молчановский

Кристина Асмус показала свою 11-летнюю дочь Анастасию в киновагончике. Актриса взяла наследницу на съемки и в перерыве записала с ней видео. Анастасия зажигательно танцевала под хит Леди Гаги Poker Face.

Дочь звезды была одета в серые джинсы, нежно-розовую футболку и кожаную куртку. Асмус рассказала, что они целый день слушают хит Леди Гага после того, как актриса опубликовала свое видео, сопроводив его этой песней.

Дочь Кристины Асмус, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус, фото: соцсети

«Выложила видео, песню для которого выбрала Настя. Целый день слушаем, заедучая оказалась дрянь. Песня, в смысле, не дочь», — написала 37-летняя актриса.

Напомним, Кристина Асмус родила Анастасию в браке с юмористом Гариком Харламовым. Звезды расстались в 2020 году после семи лет брака.

Дочь Кристины Асмус, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус, фото: соцсети

Харламов вскоре после развода начал строить отношения с актрисой Катериной Ковальчук, с которой он познакомился на съемках сериала «Гусар». В 2024 году влюбленные сыграли свадьбу.

Асмус после расставания встречалась с коллегой Романом Евдокимовым, позже ее замечали в компании продюсера Ильи Бурца. Недавно артистка сообщила, что у нее есть новый возлюбленный. Однако подробности романа она не раскрывает.

Ранее Кристина Асмус удивила публику своим преображением. 