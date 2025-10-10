Умерла актриса Эльвира Осипова

«Не стало Эли Осиповой. Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».