Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса Эльвира Осипова

Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет, сообщил актер Артем Цыпин.

«Не стало Эли Осиповой. Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Осипова умерла 1 октября, причина смерти не уточняется. Кроме работ в театре, она также сыграла в нескольких кинофильмах, в числе которых «Слепой дождь», «Счастливый человек» и «Черная курица, или Подземные жители».