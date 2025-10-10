Жена актера Алексея Чадова опубликовала редкие фото с их дочерью

Жена актера Алексея Чадова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими фото с их дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Лейсан Галимова позировала с годовалой Айей на кухне.
«Так много любви», — подписала пост преподаватель по йоге и медитации.
Пара пока скрывает лицо ребенка, но блогер призналась подписчикам, что девочка растет копией своего отца.
Артист в 2021 году перестал скрывать свой роман с Галимовой. Звезда «9 роты» тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с возлюбленной, но не хотел это афишировать. Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он отмечал, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы. В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. И в сентябре супруги объявили о рождении дочери.
Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Они познакомились во время съемок фильма «Жара». У пары завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. Однако через год после рождения сына Федора супруги развелись.
Ранее Алексей Чадов вышел на красную дорожку с женой-моделью.